Mann auf Belgiens "Most Wanted"-Liste in Deutschland gefasst: durch plastische Chirurgie unkenntlich?

Der 54-jährige Eric Robert De Cocq Van Delwijnen wurde am Donnerstag in Löbau (Bundesland Sachsen) festgenommen, wie die Bundespolizei in einer Pressemitteilung bekannt gab. De Cocq Van Delwijnen ist ein Niederländer, der in Belgien wohnhaft war. 2011 wurde er in Gent wegen versuchten Mordes zu 15 Jahren Haft verurteilt. 2007 hatte er am Ausgang eines Pole-Dance-Clubs in Assenede eine andere Person mit einem Wagenheber auf den Kopf geschlagen.