Corona-Inzidenz: "Belgien wird wahrscheinlich nächste Woche wieder als rote Zone markiert“

Nach Berechnungen des Biostatistikers Geert Molenberghs (Foto) wird unser Land in der kommenden Woche auf der europäischen Reisekarte wahrscheinlich wieder als rote Zone markiert. Zurzeit ist auf dieser Infektionskarte, die jeden Donnerstag aktualisiert wird, nur Brüssel rot eingefärbt, während Flandern und Wallonien noch orange gekennzeichnet sind. Aber die Zahlen der Corona-Epidemie steigen seit einigen Tagen in Belgien stetig an, sagt der Biostatistiker von der Universität Antwerpen.