Genter Olympiahelden bei Bootsparade geehrt: Die ganze Stadt war auf den Beinen

Fünf olympische Athleten aus Gent waren auf dem Boot anwesend, das durch die Genter Gewässer schipperte: Bashir Abdi, die Seglerin Emma Plasschaert (die in der Kategorie Laser Radial den vierten Platz belegte), die Läuferin Imke Vervaet (4x400-Meter-Staffel), der Ruderer Tim Brys (Doppelzweier) und Antoine Kina, Mitglied der belgischen Hockeymannschaft, die den olympischen Titel gewann.

Die Menschenmenge in Gent war beeindruckend, als das Schiff langsam durch das Stadtzentrum fuhr. Emma Plasschaert war beeindruckt: "Ich wohne noch nicht lange in Gent, aber es scheint, als ob die ganze Stadt gekommen ist, um zuzuschauen."

Antoine Kina von den Red Lions sagte gegenüber der VRT, dass ihm jetzt klar geworden sei, wie viel Einfluss die Olympischen Spiele haben und wie intensiv sie verfolgt wurden. "In Tokio haben wir das ganze Ausmaß nicht erkannt, da wir als Team in unserer Blase lebten und uns auf die Spiele konzentrierten."

Die Hauptattraktion war jedoch der Langstreckenläufer Bashir Abdi, ein somalischer Flüchtling, der auf der Bahn in Gentbrugge am Stadtrand von Gent zu einem Spitzenathleten wurde. "Ich habe eine Gänsehaut. Es ist dasselbe Gefühl wie bei meiner Medaillenübergabe im Stadion", sagte Abdi, während er von den Zuschauern bejubelt wurde.

Abdi sagt, es sei schön, wieder in Belgien zu sein: "Ich habe das Gefühl, dass ich wegen der belgischen Fritten ein paar Pfunde zugenommen habe. Die Leute sagen mir, dass sie es nicht bemerken, aber das Gefühl habe ich", so der gertenschlanke Athlet. Er wiederholte auch seine hohen Ambitionen für die Olympischen Spiele 2024 in Paris: "Ich werde wiederkommen, um mehr zu erreichen", und betonte, dass er beim nächsten Mal mehr als nur Bronze will.

In diesem Video (Sprache: Niederländisch) können Sie sich einen Eindruck von der Veranstaltung verschaffen: "Bashir, Bashir, Bashir!"