"Ich höre jeden Tag Horrorgeschichten von meiner Familie": Afghanische Belgier sehr besorgt

Sahadi Darias Eltern verließen Afghanistan mit der ganzen Familie, als er 1 Jahr alt war. Nach einer 14 Jahre dauernden Irrfahrt erhielten sie in Belgien den Flüchtlingsstatus. Sahadi lernte erst mit 15 Jahren lesen und schreiben, aber heute ist er Schulleiter an einer Grundschule in Antwerpen.

Sahadi befürchtet, dass seine Verwandten vor einer fast unmöglichen Wahl stehen: "Wenn sie bleiben, werden sie jeden Tag mit unmenschlichem Terror konfrontiert. Aber es ist auch schwierig, das Land zu verlassen. Meine Eltern hatten vor 20 Jahren keine Wahl, aber seither tragen sie eine Last von Schuldgefühlen mit sich herum. Sie sagen: 'Wir haben unser Land im Stich gelassen'."