Italienische Rockgruppe Måneskin freut sich über goldene Schallplatte aus Belgien

Måneskin haben für ihren Eurovision Song Contest-Hit bereits mehrere Gold- und Platinschallplatten erhalten. In den Niederlanden, Norwegen, Schweden, der Schweiz und der Türkei haben sie bereits Gold für "Zitti e buoni" erhalten, und in Finnland, Griechenland, Irland und Polen haben sie mit Platin noch besser abgeschnitten. In Russland und Italien haben sie bereits mehrfach Platin erreicht. Das bedeutet, dass sie ihren Sieg beim Song Contest in einen kommerziellen Erfolg verwandeln konnten.

Måneskin spricht ein großes Publikum auf der ganzen Welt an und möchte seine Bekanntheit nutzen, um seine Botschaft zu verbreiten. "Die Menschen sollten frei sein, so zu sein, wie sie sind", sagt Bassistin Victoria De Angelis. "Wir wollen damit zum Ausdruck bringen, dass es in Ordnung ist, anders zu sein und nicht der Norm zu entsprechen.

