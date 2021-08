Lage in Afghanistan spitzt sich stündlich zu: Belgier werden, falls erwünscht, evakuiert

In Afghanistan sind die Taliban in der Hauptstadt Kabul angekommen. Sie befinden sich am Rande der Stadt. Sie bleiben vorerst dort, weil sie mit der afghanischen Regierung über eine friedliche Machtübergabe verhandeln wollen. Der afghanische Präsident Ashraf Ghani ist angeblich bereit, zurückzutreten. Er soll Berichten zufolge inzwischen schon nach Tadschikistan ausgereist sein. Mehrere Länder haben ihr Botschaftspersonal an den Flughafen von Kabul verlegt.

Auch in der Nähe des Flughafens von Kabul sind von Zeit zu Zeit Schüsse zu hören. Zurzeit ist dies die einzige Möglichkeit, Afghanistan zu verlassen, da die Taliban alle Grenzübergänge und alle größeren Städte kontrollieren. Unterdessen sind Hubschrauber der amerikanischen Armee damit beschäftigt, Diplomaten und Botschaftsmitarbeiter zum Flughafen zu fliegen, um sie zu evakuieren.

Immer mehr Staaten schließen ihre Botschaften in Kabul, da die Taliban die afghanische Hauptstadt umzingeln. Deutschland entsendet militärische Transportflugzeuge und Soldaten zur Evakuierung von Botschaftsangehörigen und afghanischen Mitarbeitern. Auch Schweden und Spanien beschleunigen ihre Evakuierungspläne, da sich die Sicherheitslage in Kabul rapide verschlechtert. Die USA haben den ganzen Tag über evakuiert. Die NATO hält ihre diplomatische Präsenz in Afghanistan vorerst noch aufrecht.