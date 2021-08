WRC Rallye Ypern 2021: Lokalmatador Thierry Neuville bleibt 3 Tage vorne vor

Die 56. Rallye Belgien (Ypern) ist der 8. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2021. Sie dauert vom 13. bis zum 15. August 2021 und bestand aus insgesamt 20 Wertungsprüfungen (WP) geplant. Wegen der COVID-19-Pandemie mussten verschiedene Rallys in Südamerika und Australien abgesagt werden. Als Ersatz kam die Rallye Belgien (Ypern), auch Rallye Ypern genannt, zum ersten Mal in der Geschichte der Rallye-Weltmeisterschaft in den Satus eines WM-Laufs. Die Wertungsprüfungen am 3. Tag waren ringsum und teils auf dem Circuit de Spa-Francorchamps angelegt, wo jährlich auch der Große Preis von Belgien der Formel 1 stattfindet. Somit kam eine permanente Rennstrecke zum zweiten Mal nach 2020 (Autodromo Nazionale di Monza) in einem Rallye-Weltmeisterschaftslauf zum Einsatz. (Quelle: Wikipedia)