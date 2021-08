Fehlende Computerchips: Bei Volvo-Gent wird Produktion noch 2 Wochen lang heruntergefahren

Im Volvo-Werk in Gent werden die Fließbänder auch in den nächsten zwei Wochen – wie schon vergangene Woche - nur an eineinhalb Tagen mit voller Kapazität laufen. An den anderen Tagen kommt die Produktion wegen des Mangels an Computerchips zum Erliegen. Für mehr als 5.000 Beschäftigte in Gent bedeutet dies vorübergehend Kurzarbeit. Lieferengpässe bei Computerchips sind seit Monaten ein weltweites Problem, und die wirtschaftlichen Folgen werden immer schlimmer.