Neues Dekret ermöglicht auch einen lokalen Machtwechsel in De Panne

Nach Blankenberge ermöglicht das neue flämische Lokaldekret auch in De Panne einen Machtwechsel im Rathaus. Damit erhält bereits die zweite Küstengemeine eine neue Mehrheit. In De Panne berief sich die neue Mehrheit vor allem darauf, dass die bisherige Koalition eine Finanzpolitik an den Tag legte, die zu entgleisen drohte.