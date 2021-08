Schlechte Ernten nach dem schlechtem Wetter in Belgien

Das wohl am stärksten betroffene Produkt ist gleich eines der wichtigsten Agrar- und Exporterzeugnis in Flandern: Die Birne. 90 % der gesamten belgischen Birnenernte kommen von hier und in ganz Belgien wird hier mit einem Ernteausfall um mindestens 25 % gerechnet. Dies ist aber nicht nur dem feuchten und regnerischen Wetter im Frühjahr und im Sommer zuzuschreiben, sondern auch dem Frost zum Saisonbeginn, der nicht wenige Blüten vernichtet hatte bzw. der für eine Beeinträchtigung der Betäubung gesorgt hatte.

Auch die Kirschen hat es dieses Jahr schwer erwischt, denn der heftige Regen ließ die Früchte bei der Ernte aufbrechen. Rund 1.000 Hektar Agrarfläche stehen in Belgien dem Anbau von Kirschen zur Verfügung. Schattenmorellen und Sauerkirschen sind sehr heftig und fast vollständig von der Katastrophe betroffen und bei den Weichkirschen sind lokal unterschiedlich 50 bis 100 % betroffen, je nach dem, ob die Bäume und Blüten geschützt waren oder nicht. Bei der Apfelernte hält sich der Schaden offenbar in Grenzen, doch die Feuchtigkeit hat hier und da für Pockennarben und Schorf gesorgt.

Getreide und Gemüse

Probleme gibt es aber auch bei der Getreideproduktion, denn z.B. Wintergerste und Dinkel sind betroffen. Hier könnte bis zu 15 % der Ernte vernichtet sein, so die Agrarverbände. Schwerer betroffen soll hier der Weizen sein, bei dem rund 20 % der Ernte abgeschrieben werden muss. Das Problem ist hier aber auch, dass die Qualität des aus diesen Produkten gewonnenen Mehls nicht unbedingt immer der geforderten Qualität und den Standards von Bäckereien und Konditoreien entsprechen wird.

Beim Mais wiederum sieht dies anders aus. Diese Pflanze liebt Feuchtigkeit und Regen. Hier werden allerdings Lieferprobleme entstehen, da zahlreiche Felder in der Nähe von Flutgebieten im Juli von verunreinigten Wasser aus Bächen und Flüssen überflutet worden sind. Von minderer Qualität werden die Kartoffeln aus Belgien dieses Jahr betroffen sein. Hier hat das feuchtwarme Wetter für schädlichen Mehltau gesorgt, was teilweise zu Ernteausfällen oder zu geringeren Erntemengen führen wird.