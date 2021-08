Tipp für Wanderer und Radfahrer: In der Provinz Limburg blüht die Heide

Das Besondere an dieser Radtour ist nicht nur die blühende Heide, sondern auch eine rund 300 Meter lange Fahrradbrücke. Diese Brücke (Fotos unten) führt von Maasmechelen aus in Richtung As, wo sich mit rund 700 Hektar Fläche eines der größten Heidegebiete in ganz Flandern befindet.

Die blühende Heide ist im August in dieser Region eine Attraktion, die viele Wanderer und Fahrradtouristen anzieht. Die neuen Radwegenetze gestalten einen Besuch in dieser Gegend besonders attraktiv.