Vierter Spieltag in der belgischen Liga: Aufsteiger Union führt die Tabelle an

Conference League

AA Gent und der RSC Anderlecht haben die erste Vorrunde der neuen Conference League Ende letzter Woche überstanden. Anderlecht gewann im Rückspiel gegen Laçi aus Albanien mit 2:1 (Hinspiel 3:0) und Gent besiegte Riga FC aus Lettland mit 0:1(Hinspiel 2:2). In der zweiten Vorrunde treffen die Genter auf Rakow Tschenstochau aus Polen und Anderlecht hat Vitesse Arnheim aus den Niederlanden zu Gast.

Die Begegnungen finden am Donnerstag, den 19. August statt. Normalerweise wären beide Mannschaften am Samstag in der eigenen Liga aufeinandergetroffen, doch der Bitte beider Trainer, dieses Spiel zu verlegen, entsprachen die Pro League, der Verband der belgischen Profimannschaften und der Fußballverband KBVB. Ein neues Datum muss noch gefunden werden.