Bald fängt in Belgien die Schule wieder an - Wie steht es um die Maskenpflicht für Schulkinder?

Schulkinder in den letzten beiden Jahren des Sekundarschulwesens müssen am dem kommenden Schuljahr im September keine Masken mehr tragen. Im Mittelschulunterricht dürfen Masken in den Schulklassen abgenommen werden, wenn man sitzt, aber, bei Bewegungen in den Klassen und den Gängen gilt Maskenpflicht, da es dabei zu engeren Kontakten mit anderen kommen kann.

Darauf einigten sich die Schulpartner in Flandern: Landesbildungsminister Ben Weyts (N)VA), die Gewerkschaften und die Schulträger. Ziel ist, den Schulbeginn ab dem 1. September so normal wie möglich verlaufen zu lassen. Dabei hilft, dass bis dahin bis zu zwei Dritteln der 12- bis 17-Jährigen vollständig gegen Corona geimpft sein dürften.

Ein Detail: Alle Schulkinder in Flandern werden zu 100 +% Präsenzunterricht haben. Allerdings kann bei einer Verschlechterung der Corona-Lage auf lokaler Ebene der jeweilige Präventionsbeauftragte eine Maskenpflicht auferlegen.

Brüssel

In der Hauptstadt-Region wird es bis mindestens Ende September aufgrund der dortigen Corona-Situation keine Lockerungen der Maskenpflicht geben. Hier ist der Impfgrad weiter zu niedrig bei weiter stärker ansteigenden Infektionszahlen. Das bedeutet, dass in den Brüsseler Mittelschulklassen auch eine Maskenpflicht gilt, wenn die Schulkinder während der Schulstunden an ihren Pulten sitzen.

Wallonie

In den Sekundarschulen in der Wallonie dürfen Lehrer und Schüler die Maske abnehmen, sobald sie in einer Klasse sitzen. In den Brüsseler Sekundarschulen hingegen müssen sowohl die Lehrer, als auch die Schüler in den Schulräumen stets ihre Maske tragen. In der Primarschule in der Wallonie gilt innerhalb der Schulgebäude ab Schulanfang lediglich Maskenpflicht, wenn man sich in den Klassen oder in den Fluren fortbewegen muss. In den Lehrerzimmern gilt Maskenpflicht fast immer, es sei denn, es wird etwas gegessen oder getrunken.

Deutschsprachige Gemeinschaft

In der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Ostbelgien wird die Maskenpflicht an den Schulen ebenfalls zum 1. März gelockert. Für Schüler des fünften und sechsten Primarschuljahres besteht dann keine Maskenpflicht mehr. Für Sekundarschüler gilt die Maskenpflicht bei allen Kontakten, bei denen man nicht sitzt. Dies gilt innerhalb und außerhalb des Klassenzimmers auf dem Gelände der jeweiligen Schule.