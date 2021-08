Hausdurchsuchungen im Rahmen der Ermittlungen zu den Hochwasserursachen im Juli

Mitarbeiter der Justizbehörden durchsuchten u.a. die Büros des Provinzgouverneurs von Lüttich, Hervé Jamar, die Räumlichkeiten des Nationalen Krisenzentrums und auch des Königlichen Meteorologischen Instituts (KMI) in Ukkel bei Brüssel.

Die Ermittler interessierten auch für Daten des Europäische Hochwasserwarnsystems „European Flood Awareness System“ (EFAS), dass die Überschwemmungsgefahr einschätzen soll. Hier gab es offenbar Warnungen zum später betroffenen Gebiet im Wesertal, die wohl in der Wallonie kein Gehör fanden. Das Gericht soll herausfinden, es in der Nacht zum 15. Juli zu schweren Versäumnissen gekommen ist und wo die Verantwortung z.B. für die Art und Weise der Öffnung der Wesertalsperre in Eupen liegt.

Die Abgelegenheit liegt bei einem Untersuchungsrichter der Staatsanwaltschaft Lüttich, die allerdings keine Angaben zu den Vorgängen und zum Stand der Ermittlungen machen möchte.

Die Hochwasserkatastrophe im Wesertal hatte 37 Tote, rund 12.000 Obdachlose und Schäden in Höhe von zwischen 1,3 und 1,7 Mia. € verursacht. Zahllose Häuser und Autos wurden zerstört oder schwer beschädigt, viele Unternehmen können nicht mehr funktionieren und viele Tausend Tonnen Schutt und Anfall müssen noch entsorgt werden.