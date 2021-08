"Ich werde vorschlagen, dass wir Impfungen für Personen, die im Gesundheitswesen aktiv sind, verpflichten"

„Wir werden Gutachten in den Krankenhäusern, beim Hohen Rat für Prävention, beim Nationalen Arbeitsrat einholen, weil wir Arbeitnehmer und Arbeitgeber in diesen Sektoren auf unserer Seite haben wollen.“, so Vandenbroucke weiter. Inzwischen sei die juristische Arbeit in dieser Hinsicht bereits in Angriff genommen worden, so der Minister: „Ich werde sehr deutlich in der föderalen Regierung vorschlagen, dass wir für Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten, die Impfung verpflichten.“

Abwanderungen oder Kündigungen?

In einigen Pflegeeinrichtungen und Seniorenwohnheimen befürchten die Direktionen eine solche Corona-Impfflicht für ihr Personal. Hartnäckige Impfgegner oder Impfzweifler, die es im Pflege- und Gesundheitsbereich offenbar zahlreich gibt, geben an, bei einer solchen Verpflichtung zu kündigen und das Fach zu wechseln. Vor allem im Brüsseler Raum, doch auch in den anderen Regionen in Belgien, könnte dies in einem ohnehin personell angespannten Gesundheitssektor den Personalengpass noch verschärfen.