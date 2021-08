Mehrere belgische Warenhausketten verbannen Masthühner aus ihren Angeboten

In den Niederlanden sind diese Broiler bereits ab 2023 nicht mehr als Frischfleisch in den Warenhäusern zu finden, denn dort haben alle Supermarktketten beschlossen, in Zukunft nur noch Geflügelfleisch zu verkaufen, dass den Tierschutznormen des Better Chicken Commitment (BCC) entsprechen, ein europäisches Label, das 2017 von international aktiven Tierschutzverbänden ins Leben gerufen wurde und hohe Standards hat. Ziel ist, dass die Kriterien der Geflügelzucht verschärft werden.

Dem wollen jetzt auch die belgischen Discounter Colruyt und OKay entsprechen. Dort sollen ab 2026 alle Geflügelprodukte an den Frischtheken und in den Gefrierschränken dem BCC-Label entsprechen, wie am Montag gemeldet wurde. Diese Produkte entsprechen drei Vierteln des Angebots dieser Ketten, was Geflügel entspricht. Davon ausgenommen bleiben allerdings verarbeitete Produkte, wie Fertigsuppen oder Fleischsalate.

Kurz nach der gemeinsamen Mitteilung von Colruyt und OKay, in absehbarer Zeit auf Geflügel aus Massentierhaltung und extremer Mast zu verzichten, meldete auch die Warenhauskette Delhaize, diesen Schritt tun zu wollen.

In Belgien verläuft die Veränderung der Angebotsstrategie zu besserem Geflügelfleisch langsamer als in den benachbarten Niederlanden, denn hier wollen die Warenhausketten die Tierschutzkriterien gemeinsam mit den Lieferanten, sprich dem Großhandel und den Produzenten Schritt für Schritt anheben, um damit dem gesamten Lebensmittelhandel und -konsum als gutes Beispiel voranzugehen.