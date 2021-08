Nur wenige Reisende an den Grenzen erwischt, die ihr PLF nicht korrekt oder gar nicht ausgefüllt hatten

Insgesamt hat die Polizei zwischen Anfang Juli und Mitte August rund 690.000 Reisende überprüft, doch bei den Kontrollen wurden nur 182 Personen dabei erwischt, als sie mit einem nicht oder unkorrekt ausgefüllten PLF einreisen wollten. Gegen diese Personen wurde ein Bußgeld von 250 € erhoben.

Nach Feststellung der belgischen Bundespolizei waren die meisten Reisenden und Urlauber sehr gut auf ihre Einreise in Belgien bzw. auf ihre Rückkehr aus dem Auslandsurlaub vorbereitet. In erster Linie hatte die Polizei an den Flughäfen kontrolliert. Nur selten fanden Einreisekontrollen auf den Autobahnen und an den Landesgrenzen in Bussen und Bahnen statt.