Zum ersten Mal seit dem Ausbruch von Corona macht in Antwerpen ein Kreuzfahrtschiff fest

Am Dienstagvormittag hat das Kreuzfahrtschiff MS „Europa“ an der Anlegestelle am Steen-Platz nahe der historischen Antwerpener Innenstadt festgemacht. Viele Antwerpener freuen anderthalb Jahre nach dem letzten Auslaufen eines Cruiseschiffs sich über die Rückkehr der Kreuzfahrt-Touristen, doch es gibt auch Kritik.