Am Freitag werden die belgischen Evakuierungsflüge aus Kabul beginnen

Die belgische Operation, mit der Landsleute und andere Personen, die eine Verbindung zu unserem Land haben, aus Afghanistan evakuiert werden, ist angelaufen. Eine erste C-130-Transportmaschine ist am Militärflughafen von Melsbroek beladen worden (Video) und gestartet und wird nach einer Zwischenlandung am Donnerstag in Islamabad in Pakistan ankommen. Zwei weitere Maschinen der Luftwaffe (eine weitere C-130 und eine 4-400M) sind unterdessenn ebenfalls gestartet. 16 Belgier sind inzwischen mit einer niederländischen Maschine aus Kabul ausgeflogen worden.