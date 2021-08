Der Anstieg der neuen Corona-Infizierungen in Belgien wird etwas langsamer

Die Corona-Zahlen in Belgien steigen weiter an. Das betrifft u.a. die neuen Ansteckungen und die Krankenhauseinlieferungen. Allerdings verlangsamt sich der Anstieg der neuen Infizierungen etwas. Seit Anfang dieser Woche werden zum ersten Mal seit zwei Monaten wieder über 500 Patienten in den Krankenhäusern nach einer Corona-Infizierung behandelt. Fast 160 dieser Patienten liegen zudem auf Intensivstationen.