Jeder dritte Brüsseler, der aus einer roten Zone zurückkehrt, ist Corona-positiv

Seit Anfang Juli hat sich die Zahl der Reiserückkehrer aus einer roten Zone nach Brüssel verdreifacht. Gut 37 % der Reisenden, die aus dem Urlaub heimkehren, legen einen positiven Corona-Test ab.

Aus diesem Grunde legt Inge Neven von der Brüsseler Gesundheitsinspektion Nachdruck auf die Wichtigkeit für all jene, die noch nicht vollständig geimpft sind, ihrer Quarantänepflicht nachzukommen und sich bei ihrer Ankunft in Brüssel testen zu lassen. In der Woche vom 2. bis zum 8. August ließen sich 88 % der Brüsseler Reiserückkehrer auf Covid-19 testen.

„Wir müssen dies sehr gut verfolgen. Von daher die wiederholte Bitte an die belgische Bundesregierung, um jeden, der nicht vollständig geimpft ist und der aus einer roten Zone zurückkehrt, zweimal zu testen und von daher auch die Bitte, um strenger bei der Kontrolle der PLF (Passenger Locator Form). Wir fordern die Bevölkerung dazu auf, dass alle diese Verfahren respektiert werden“, so Inge Neven.

Die Brüsseler Hauptstadt-Region hinkt bei der Impfung gegen das Coronavirus Covid-19 weiter hinterher. Hier sind bis heute erst rund 564.800 Personen vollständig geimpft. Das entspricht gerade einmal 59 % der erwachsenen Bevölkerung der Region.