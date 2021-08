Transitmigranten am Ärmelkanal: Westflanderns Gouverneur will Wärmekameras einsetzten

Alleine in der vergangenen Woche hat die Küstenwache rund 1.500 Migranten auf hoher See aufgegriffen, die aus Richtung nordfranzösische Küste in Richtung britische Inseln unterwegs waren. Sehr oft kommen die Transitmigranten, die in Frankreich in See stechen, nicht weiter als bis zur belgischen Küste, wo sie nicht selten aus schwieriger Lage befreit werden müssen.

Seit Jahresanfang wurden an der belgischen Küste rund 3.000 Transitmigranten, die nach Großbritannien reisen wollen, entdeckt. Da eine Überfahrt versteckt in Lastwagen immer schwieriger wird, machen sich viele dieser Migranten immer häufiger mit Booten auf den Weg nach Großbritannien.

Mit Wärme- bzw. Infrarotkameras entlang der 67 km langen belgischen Küste will Westflanderns Provinzgouverneur Decaluwé solche Migranten schneller erfassen und an ihrer lebensgefährlichen Überfahrt hindern. Deshalb fordert er die flämische Landes- und die belgische Bundesregierung sowie die zuständigen EU-Instanzen dazu auf, ein solches Netzwerk aufzubauen.

„Diese Kameras können Menschenleben retten“, so der Gouverneur. In der letzten Zeit werden an der belgischen Küste, die sich vollständig auf dem Gebiet der Provinz Westflandern befindet, vor allem Migranten aus Eritrea, Libyen, dem Sudan und aus Algerien aufgegriffen.

„Unser Küstenstreifen ist nicht zu lang. Vier oder fünf Kameras könnten reichen“, so Decaluwé gegenüber VRT NWS. Diese Kameras können jeweils bis zu 35 km weit die See überblicken. Pro Stück sollen diese Wärme- oder Infrarotkameras mit zwischen 300.000 und 400.000 € zu Buche schlagen.