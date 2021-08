40-jährige Marieke Blomme ist erste Frau, die die belgische Küste (67 km) alleine entlang schwimmt

Die Sporttrainerin Marieke Blomme (Foto) ist die erste Frau, die die ganze belgische Küste erfolgreich im Alleingang entlang geschwommen hat. Ihr Erfolg wurde am frühen Donnerstagmorgen vom flämischen Schwimmverband auf Facebook bekannt gegeben. Die 40-jährige Frau kam gegen 2.15 Uhr in der Nacht in Knokke-Heist an, nach einer anstrengenden Leistung die insgesamt 18:45 Stunden dauerte. Das sind vier Stunden weniger als Matthieu Bonne, der letzte männliche Rekordhalter vom September 2020.