Drogendealer sabotieren auf dem Anderlechter Rathausplatz in Brüssel die Straßenbeleuchtung 

Wie die französischsprachige Boulevardzeitung La Dernière Heure in ihrer Donnerstagsausgabe berichtet, haben Drogendealer in den letzten Tagen mehrfach die Straßenbeleuchtung auf dem Raadsplein/ Place du Conseil in der Brüsseler Stadtgemeinde Anderlecht sabotiert, um nicht beim Dealen entdeckt zu werden. Die Polizeizone Brüssel-Zuid/Midi bestätigt und präzisiert, dass das Phänomen nicht neu ist. Die Überwachung soll in den kommenden Wochen verstärkt werden.