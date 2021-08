"Gyratom" wird Belgiens Blickfang auf der Weltausstellung in Dubai 

Mit einem Jahr Verspätung aufgrund der COVID-19-Pandemie wird die nächste Weltausstellung 2020 am kommenden 1. Oktober in Dubai eröffnet. Wie ihre zahlreichen Vorgänger wird auch die Dubai World Expo eine Auswahl des Besten zeigen, was die teilnehmenden Länder zu bieten haben. Der Blickfang des belgischen Pavillons ist ebenso originell wie auffällig.