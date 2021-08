Kostenlose Corona-Tests haben die belgische Staatskasse bereits 838 Millionen Euro gekostet

Seit Beginn der Pandemie wurden in Belgien nicht weniger als 18 Millionen Tests zum Nachweis einer Covid-19-Infektion durchgeführt. In den letzten Wochen haben die Urlauber die Zahl der durchgeführten Tests in die Höhe schnellen lassen: In der Woche vom 19. Juli 2021 verzeichnete Sciensano insgesamt fast 500.000 Tests, berichteten die Wirtschaftszeitungen L'Echo und De Tijd am Donnerstag.