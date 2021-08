Schlussendlich doch nur 7 Belgier auf niederländischem Evakuierungsflug aus Kabul

Die Tatsache, dass sich die ursprünglich mitgeteilte Zahl von 16 Belgiern als falsch herausstellte, ist an sich nicht sehr überraschend. Das Einsteigen in den Evakuierungsflug verlief aufgrund der hektischen Situation am Flughafen Kabul besonders chaotisch. Außerdem mussten die Personen an Bord des Evakuierungsflugzeugs ihre Nationalität durch Handzeichen angeben. Ihre Pässe wurden erst bei der Ankunft kontrolliert.

Für morgen ist auch eine belgische Evakuierungsmission geplant. Verteidigungsministerin Ludivine Dedonder erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Belga, dass solche Situationen morgen vermieden werden sollten. Wer an Bord eines Evakuierungsfluges gehen will, müsse einen belgischen Pass oder ein gültiges Dokument vorlegen, aus dem hervorgeht, dass diese Person eine direkte Beziehung zu unserem Land hat.