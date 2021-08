Ab September wieder Präsenzunterricht an Flanderns Hochschulen, Entscheidung für Brüssel vertagt

Mit Beginn des akademischen Jahres können die Hochschulen und Universitäten in Flandern wieder 100 % ihrer Campus-Kapazitäten nutzen und vollständig auf Präsenzunterricht umstellen. Darauf haben sich der flämische Bildungsminister Ben Weyts und die Vertreter von Hochschulen, Universitäten und Studenten geeinigt. Auch praktische und Laborübungen können stattfinden und alle Praktika können nach den Regeln der Praktikumsstelle absolviert werden. Auch Immatrikulation, Infotage und Klausuren können unter normalen Umständen stattfinden.

In einer Pressemitteilung erklärt Weyts, dass diese Erleichterungen dank des Erfolgs der Impfkampagne in Flandern und vor allem bei den Studenten möglich sind. Nur in Brüssel müssen die Hochschulen und Universitäten noch warten. In Anbetracht der niedrigen Impfquote in der Hauptstadt muss die Zahl der Infektionen dort zunächst weiter beobachtet und bewertet werden, aber wenn sich die Situation dort günstig entwickelt, können die Lockerungen möglicherweise auch in den Brüsseler Hochschulen eingeführt werden.