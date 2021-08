Evakuierungsaktion aus Afghanistan läuft an, aber gestaltet sich schwieriger als gedacht

Das Verteidigungsministerium ist sehr sparsam mit Informationen über die Evakuierungsaktion. Dies hat mit Sicherheitsbedenken und der Situation am und um den Flughafen in Kabul zu tun. Der Zugang zum Flughafen wird durch Kontrollposten der Taliban behindert, was bedeutet, dass viele Menschen einfach nicht zum Flughafen gelangen können.

Derzeit stehen 580 Personen auf der belgischen Evakuierungsliste, darunter 344 Belgier und 222 Afghanen. Wer schon heute evakuiert werden kann, bleibt vorerst unklar. Das kann davon abhängen, wer es schafft, zum Flughafen zu gelangen.

Diejenigen, die auf der Liste stehen, haben eine Nachricht von der belgischen Botschaft in Islamabad erhalten oder werden eine solche Nachricht erhalten. Dort erhalten sie auch weitere Informationen darüber, wie sie zum Flughafen gelangen. Aus Sicherheitsgründen werden so wenig Informationen wie möglich darüber veröffentlicht. Was wir wissen, ist, dass man einen Vorrat an Lebensmitteln für 48 Stunden, seinen Personalausweis, ein aufgeladenes Mobiltelefon und ein Stück Handgepäck mitnehmen sollte.