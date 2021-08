Die königliche Familie hat etwas zu feiern: Prinz Gabriel wird 18 und soll in England studieren

Es gibt auch einen Hinweis auf die Zukunftspläne von Prinz Gabriel. Im kommenden Schuljahr wird er das National Mathematics & Science College in Warwickshire, in der Region West Midlands, besuchen. Dort wird er einen einjährigen Vorbereitungskurs besuchen, der sich "auf naturwissenschaftliche, technische, ingenieurwissenschaftliche und mathematische Fächer konzentriert und für Schüler gedacht ist, die sich auf eine akademische Ausbildung in einem dieser Bereiche vorbereiten", teilt das belgische Königshaus mit.

Gabriel hat im Juni nach einem zweijährigen Englischkurs an der International School of Brussels das internationale Baccalaureat erhalten. Davor absolvierte er eine niederländischsprachige Ausbildung am Sint-Jan Berchmanscollege in Brüssel.