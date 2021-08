Konzertierungsausschuss: Fast alle Corona-Regeln laufen aus. Welche noch gelten, erfahren Sie hier!

Bitte beachten Sie: Der Konzertierungsausschuss schreibt nur ein Mindestmaß an Maßnahmen vor, aber die Regionen (die belgischen Bundesländer) können immer strenger sein. So hat Brüssel bereits angekündigt, dass es für mindestens einen weiteren Monat keine Lockerung zulassen wird, da die epidemiologische Situation in der Hauptstadt dies nicht zulässt. Die Regeln im Brüsseler Gaststättengewerbe werden also noch nicht gelockert, und die Diskotheken werden wahrscheinlich auch nicht am 1. Oktober öffnen.