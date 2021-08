Mehrere Belgier schaffen es nicht zum Flughafen von Kabul, um evakuiert zu werden

Die Lage in Kabul ist immer noch sehr chaotisch und gefährlich, berichten mehrere belgische Afghanen unserer Redaktion. Sie warten in der Nähe des Flughafens in der Hoffnung, dort hineinzukommen, was sich jedoch als alles andere als selbstverständlich erweist.

Ein Mann aus Westflandern erzählt, wie er und seine Frau versuchen, den Flughafen zu erreichen, was ihnen aber nicht gelingt. Vor den Toren des Flughafens warten viele Menschen, die darauf hoffen, hineinzukommen. Er hat Angst, denn im Hintergrund wird ständig geschossen. Es gelang ihm, ein Video (Sprache: Niederländisch) von der Situation dort zu machen: