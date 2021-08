Schimpansin-Kontaktverbot für Besucherin des Antwerpener Zoos: "Sonst wird sie zur Außenseiterin"

"Chita wurde vor 30 Jahren in den Zoo gebracht, weil sie damals ein Haustier war und widerspenstig wurde. Sie hat bei uns das typische Verhalten der Schimpansen gelernt, aber das Interesse am Menschen ist geblieben", erklärt Lafaut auf Radio 2 Antwerpen, dem VRT-Regionalsender. "Jahrelang haben wir versucht, Chita davon abzuhalten, zu viel Kontakt mit den Besuchern zu haben und sich auf ihre Artgenossen zu konzentrieren. Sonst wird sie zur Außenseiterin in ihrer Gruppe".

Der Klarheit halber sei gesagt, dass die Besucherin weiterhin in den Zoo kommen darf. Sie kann auch an den Schimpansen vorbeigehen, aber der Zoo bittet sie ausdrücklich darum, nicht mehr dort herumzustehen. "Wenn die Besucherin an den Affen vorbeikommt, kann sie einen kurzen Blick darauf werfen, aber danach sollte sie weitergehen. Wir hoffen, dass sie das versteht, denn für das Wohlbefinden von Chita ist es wichtig, dass der Kontakt reduziert wird."