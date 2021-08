Vorerst keine Lockerungen in Brüssel: "Epidemiologische Situation erlaubt es nicht", so MP Vervoort

Brüssel wird noch mindestens einen Monat warten müssen, bevor es seine Gesundheitsschutzmaßnahmen wegen Corona lockern kann, kündigte Ministerpräsident Rudi Vervoort (PS, frankophone Sozialisten, Foto) am Freitag wenige Stunden vor der heutigen Sitzung des Konzertierungsausschusses an. Die epidemiologische Situation in der Hauptstadt werde es nicht erlauben, eine Reihe von Beschränkungen zu lockern. In Flandern und Wallonien ist dies wohl möglich.