Ab September werden die Corona-Regeln in Flandern und Wallonien gelockert. Warum nicht in Brüssel?

Die Maßnahmen im Gaststättengewerbe bleiben bestehen: 1,5 Meter Abstand zwischen den Gruppen, nicht mehr als acht Personen an einem Tisch, Sperrstunde um 1:00 Uhr.

Nachtläden müssen weiterhin um 1:00 Uhr morgens schließen.

Homeoffice wird nach wie vor empfohlen.

Beschränkungen für Veranstaltungen, Trauerfeiern und Kommunionen bleiben bestehen.

Nur die Beschränkung der Anzahl der Personen, die man zu Hause empfangen kann - derzeit 8 - wurde in Brüssel ebenfalls gestrichen.

Der flämische Ministerpräsident Jambon (N-VA, flämische Nationalisten) hofft, dass sich die Flamen bei der Arbeit oder in der Schule in Brüssel und oder bei einem Besuch in der Hauptstadt an die Regeln halten werden: "Wer in den Urlaub fährt, passt sich auch den Regeln des Landes an. Wer auch immer nach Brüssel kommt, wird dort das Gleiche tun müssen.“