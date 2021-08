Belgier und Niederländer mit belgischer C-130 von Kabul nach Islamabad unterwegs

Der VRT NWS-Journalist Majd Khalifeh steht in Kontakt mit mehreren (afghanischen) Belgiern in Kabul. "Die meisten sagen mir, dass sie nicht genügend Informationen darüber erhalten, wann genau sie am Flughafen erwartet werden und vielleicht am wichtigsten, wie sie zum Eingang kommen".

Einer der Belgier, der anonym bleiben möchte, hat uns ein Video geschickt, das heute Morgen auf dem Flughafen aufgenommen wurde. Er bittet darum, dass die Belgier von Bussen an anderen Orten in der Stadt abgeholt werden, weil sie einfach nicht bis zum Flughafen gelangen.