Laus Polyphoniae Festival ehrt „Meister der Noten“ Josquin des Prez, der vor 500 Jahren starb

Die Musik von Elton John ist vielleicht nicht unmittelbar mit den Messen und Motetten von Josquin des Prez vergleichbar, aber genau wie Elton John heute, war des Prez vor 500 Jahren bei den Königen Europas sehr beliebt. "Es ist wie mit den Fußballstars heute, damals gab es auch Top-Transfers", erklärt Demuyt. "Für einen Monarchen war es sehr wichtig, bestimmte prominente Künstler in seinem Gefolge zu haben."

So kommt es, dass Josquin des Prez von Hof zu Hof zieht und Leonardo da Vinci bei der Adelsfamilie Sforza in Mailand trifft. Einigen Berichten zufolge war der Musiker, den da Vinci dort 1483 zu porträtieren begann, kein anderer als des Prez. Das Gemälde befindet sich heute in der Pinacoteca Ambrosiana in Mailand. Der neuere Holzschnitt am Anfang des Artikels ist eine der wenigen anderen Abbildungen des Komponisten. Das Originalporträt ist leider verschwunden.