Nach der Lockerung der Corona-Regeln: Wo gilt nach dem 1. September noch Maskenpflicht?

An öffentlichen Orten (öffentliche Verkehrsmittel, Bahnhöfe, Geschäfte, Bibliotheken, Gerichtsgebäude, Gotteshäuser) muss auch in Flandern und Wallonien weiterhin Abstand gehalten und eine Maske getragen werden. Nur in öffentlich zugänglichen Bereichen von Unternehmen, öffentlichen Verwaltungen oder Vereinen entfällt die Pflicht zum Tragen einer Maske.