34 Evakuierte aus Afghanistan wurden in der Nacht zum Sonntag in die Kaserne von Peutie verlegt

"Am Nachmittag erhielten wir die Nachricht, dass die Menschen bis 9 Uhr abends eintreffen würden", so der Bürgermeister von Vilvoorde, Hans Bonte (Vooruit, flämische Sozialisten), in "De Ochtend" , dem VRT-Frühstücksnachrichtenmagazin auf Radio 1. "Aber die Szenarien waren schon fertig, es gab schon Beratungen in den Tagen zuvor, wir waren in Bereitschaft".