Belgisch-indonesischer Fußball-International Radja Nainggolan ist Führerschein für 15 Tage los

Radja Nainggolan war in den letzten 10 Tagen wegen seiner Rückkehr nach Belgien fast täglich in den Schlagzeilen. Dann gab der italienische Meister Inter Mailand offiziell bekannt, dass sich die Nerazzurri und der 33-Jährige auf ein vorzeitiges Ende des noch bis 2022 gültigen Vertrages geeinigt haben. Italienischen Medienberichten zufolge erhielt Nainggolan von Inter eine Abfindung in Höhe von 2 Mio. Euro.

Am vergangenen Donnerstag gab er sein Europadebüt für Antwerpen, und an diesem Wochenende fand aufgrund des verschobenen Spiels gegen Genk kein Ligaspiel statt.

Der jüngste Erwerb von Antwerpen bringt einen soliden Ruf mit sich, gab aber an, dass er in Zukunft "ein Vorbild für junge Leute werden" wolle – was inzwischen aber schon wieder bezweifelt werden darf. Nainggolan steht nach wie vor in der Aufmerksamkeit. So wurde er vergangene Nacht bei einer Polizeikontrolle erwischt und hat dabei seinen Führerschein für 15 Tage verloren.

Für Nainggolan ist es nicht der erste Verstoß gegen die Verkehrsregeln. Im Jahr 2018 wurde er vom Polizeigericht Sint-Niklaas verurteilt, nachdem er betrunken am Steuer erwischt worden war.