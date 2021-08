Ein Toter und eine Schwerstverletzte bei schwerem Verkehrsunfall mit Maserati in Koksijde

. Der Unfall ereignete sich kurz vor 21 Uhr auf dem Veurnekeiweg. Der Maserati kam aus Richtung Veurne und überholte nach Zeugenaussagen mit hoher Geschwindigkeit mehrere andere Fahrzeuge. Plötzlich ging das Manöver schief und der Wagen prallte gegen einen Baum am Straßenrand. Das Fahrzeug wurde vollständig aufgerissen. Der Motorblock und die beiden Vorderräder waren zwanzig Meter von dem entfernt, was von dem Auto übrig geblieben war.

Der Fahrer wurde aus dem Auto geschleudert und landete mehrere Meter entfernt. Jede Hilfe kam zu spät. Seine Beifahrerin befand sich noch immer in kritischem Zustand in dem verunglückten Auto. Zeugen boten sofort ihre Hilfe an, daraufhin übernahmen die Rettungskräfte und brachten sie ins Krankenhaus. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist der Zustand der Frau lebensbedrohlich. Es wurde kein Sachverständiger bestellt, da die Umstände aus den Zeugenaussagen klar hervorgehen.