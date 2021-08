Premiere im Fußball: AS Eupen schlägt OH Leuven 4:1 und steht vorläufig an der Tabellenspitze

Nach dem 2:1-Erfolg von letzter Woche gegen Sint-Truiden war die Eupener Mannschaft am Samstagabend zu Gast in der flämischen Universitätsstadt Leuven (Löwen).

Die Eupener gingen in der 32. Minute durch einen Schuss des Bosniers Smail Prevljak ins lange Eck mit 1:0 in Führung. Nur sieben Minute später folgte das 2:0 durch Stürmer Julien Ngoy und dann wurde es im gut gefüllten Stadion der Löwener angesichts von so viel Eupener Effizienz ziemlich still.

In der zweiten Halbzeit wurde OH Leuven gefährlicher und suchte mit zwei neuen Spielern den Anschlusstreffer. Aber in der 56. Minute sorgt N’Dri für die Eupener mit 3:0 für die Vorentscheidung. Danach blieben die Ostbelgier souverän, aber der Torhunger war noch nicht gestillt. Agbadou sorgte mit einem Kopfball für das 4:0 (80‘). Für OH Leuven holte Shengelia den Ehrentreffer und bei diesem 4:1 blieb es bis zum Abpfiff.

Mit diesem dritten Sieg in Folge klettern die Eupener mit elf Punken in fünf Spielen auf den ersten Tabellenplatz der ersten belgischen Fußball-Liga. Leider wird die Freude hierüber wahrscheinlich nur kurz sein! (Quelle: BRF)