Samstag lief es besser: etwa 250 Menschen wurden von belgischen Flugzeugen aus Kabul gerettet

Gestern Nachmittag landete schon ein niederländisches Flugzeug aus Islamabad in Schiphol bei Amsterdam. Nach Angaben des niederländischen Verteidigungsministeriums befanden sich 150 Personen an Bord dieser Maschine, darunter 34 Belgier. Sie wurden mit Militärbussen zu Kasernen in Belgien gebracht. Es handelt sich um Belgier, die vor dem Wochenende nach Islamabad evakuiert wurden (und somit nicht um die Gruppe von 250 Personen, die gestern in Sicherheit gebracht wurde).

Unser Land will insgesamt 580 Personen evakuieren, darunter auch afghanische Ortskräfte ohne belgische Papiere, die früher für die belgische Armee gearbeitet haben. Ob und wie viele Menschen heute in unser Land weiterfliegen werden, ist unklar. Das der Passagiere in Kabul erfolgt jedoch oft schnell und chaotisch.