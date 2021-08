Tagesrückblick: Belgische Flugzeuge evakuieren 175 Menschen aus Kabul

Am Freitag konnten nur 16 Personen mit einer belgischen C-130 evakuiert werden, ein zweites belgisches Flugzeug musste am Freitag sogar leer zurückkehren, da aufgrund des Chaos und des schwierigen Zugangs zum Flughafen in Kabul niemand abgeholt werden konnte. 17 Belgier wurden am Freitagabend von einem niederländischen Flugzeug aufgenommen.

Samstagabend kamen die ersten evakuierten Belgier in der Kaserne von Peutie an. Sie waren bereits vor dem Wochenende aus Kabul evakuiert worden (und gehörten somit nicht zu der gestern evakuierten Gruppe von 250 Personen). Sie wurden vom Flughafen Schiphol nach Peutie gebracht, wo sie sich Untersuchungen unterziehen mussten. In der Zwischenzeit durften sie nach Hause zurückkehren.