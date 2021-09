61 positive Drogentests im ‚Kamping Kitsch Club‘: 18.000 Verkleidete nahmen teil

Die Polizei hat am vergangenen Samstag rund 1.300 Besucher des Festivals Kamping Kitsch Club in der westflämischen Stadt Kortirijk auf Drogen kontrolliert, 61 Besucher wurden erwischt. Insgesamt konnten 18.000 Besucher ohne Maske und ohne Sicherheitsabstand auf dem "marginalsten Befreiungsfest" in möglichst verrückten Kostümen feiern. Aber einige von ihnen nahmen das wohl zu wörtlich.