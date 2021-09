Brüsseler Gemeinde Ukkel will nach dem Vorbild Flanderns und Walloniens Corona-Lockerung

Der Bürgermeister der reichen Brüsseler Stadtgemeinde Ukkel (Uccle), Boris Dilliès (MR), möchte, dass das Gaststättengewerbe in seiner Gemeinde die Corona-Regeln ab dem 1. September lockern darf, so wie dies ab dann vergangenen Freitag für Flandern und Wallonien beschlossen wurde. Er weist darauf hin, dass die Durchimpfungsrate in seiner Gemeinde mit denen der benachbarten flämischen Gemeinden vergleichbar ist.