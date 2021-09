De Croo fordert nach Afghanistan-Chaos bessere Zusammenarbeit der EU und kritisiert USA

Im Moment organisiert jedes Land seine eigenen Evakuierungen, aber eigentlich sollte dies mehr auf europäischer Ebene koordiniert werden, findet Ministerpräsident Alexander De Croo (Open VLD). "Wir haben zwar in den letzten Tagen intensiv mit anderen Ländern, insbesondere mit den Niederlanden, zusammengearbeitet, aber wir sollten diese Art der Evakuierung viel besser auf europäischer Ebene koordinieren. In einer Zeit wie dieser, in der alles sehr chaotisch und gefährlich ist, brauchen die europäischen Länder ein System der Koordinierung und gegenseitigen Hilfe".

Und der belgische Regierungschef stellt klar: Es handelt ich in Kabul alles andere als um eine einfache Operation. "Wir müssen das richtige Konzept für die Evakuierung finden zwischen der Beförderung der richtigen Personen zum Flughafen und der Aufnahme nur derjenigen, die Anspruch auf Unterstützung haben.