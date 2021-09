Rotes Kreuz Belgien und Flandern richten 220 Aufnahmeplätze für Afghanistan-Flüchtlinge ein

Die ersten Repatriierungsflüge aus Afghanistan trafen am Montagmorgen mit 226 Personen an Bord auf dem Militärflughafen Melsbroek ein. "Nach einer Bewertung des Unterbringungsbedarfs durch die zuständigen Behörden könnten einige der Personen internationalen Schutz in Belgien beantragen", so das Belgische Rote Kreuz.

Die Organisation und ihr flämisches Pendant, die vom Staat beauftragt sind, die Aufnahme von Asylbewerbern zu gewährleisten, haben 220 Plätze vorbereitet, die im Notfall aktiviert werden können. 160 befinden sich in Wallonien und 60 in Flandern.

Die betroffenen Personen werden zunächst in den 23 bestehenden Aufnahmezentren des Roten Kreuzes untergebracht. In diesen Zentren sind derzeit 5.862 Personen beherbergt, darunter 1.088 afghanische Staatsangehörige.