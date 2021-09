Fast 2.000 Menschen demonstrieren in Antwerpen gegen Corona-Schutzmaßnahmen

Fast 2.000 Menschen haben am Sonntag in Antwerpen gegen die Corona-Beschränkungen in Belgien demonstriert. Die Aktion wurde von der niederländischen Organisation "Viruswaanzin" (was mit "Viruswahnsinn" übersetzt werden kann) organisiert, die mit den deutschen ‚Querdenkern‘ vergleichbar ist. Die Demonstranten prangerten vor allem die Einführung des Covid Safe Ticket an, des Gesundheitspasses, der in Belgien unter anderem für den Besuch von Veranstaltungen erforderlich ist.