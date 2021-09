145 zusätzliche belgische Soldaten auf dem Weg nach Kabul und Islamabad

Zurzeit sind 145 zusätzliche Soldaten auf dem Weg zum Flughafen in der afghanischen Hauptstadt Kabul und in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad. Das hat Major Peter Freys gegenüber VRT NWS bestätigt. Am Montagabend sagte Verteidigungsministerin Ludivine Dedonder, dass Belgien alle Optionen in Betracht zieht, um die Evakuierung zu beschleunigen.